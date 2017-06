Cassis muss zurückkrebsen

Am Mittwoch hat Cassis, spontan wie er ist, seine Ambitionen bestätigt. Am Donnerstag korrigierte der Tessiner Taktiker etwas nach und sagte nichts mehr zu den Bundesratsplänen. «Ich stehe unter Embargo», sagt er. Es wurde mit der FDP vereinbart, dass er sich erst wieder äussert, wenn die Tessiner Sektion die Kandidatur beschlossen hat.

Cassis, der 1,70 grosse Mann mit der Unschuldsmiene, der manche an Napoleon erinnert, weiss sehr genau, was er will. Manchmal zu genau. «Er fährt zickzack, hat aber ein klares Ziel», so eine Nationalrätin. Er gilt als knallharter Lobbyist, namentlich für Krankenkassen und Pharma. Als Präsident führe er die Gesundheitskommission (SGK) ausgezeichnet. «Aber ausgezeichnet in seinem eigenen Sinn», sagt ein Mitglied. Die Interessen der Patienten, heisst es, habe er nicht im Auge. Während sein Vorgänger Guy Parmelin (SVP) transparent und neutral geführt habe, führe Cassis entlang der Interessen seiner Klientel. Strategisch geschickt zwar, aber nicht transparent.