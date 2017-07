Es gibt den Kinderspielwagen, den Ruhewagen und längst auch ganze Abteile mit Hängevorrichtungen für Fahrräder. Nun fordert Hansueli Beer, Präsident der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) und damit der oberste Hündeler der Schweiz, von den SBB endlich auch mehr Innovation und Komfort für die tierischen Fahrgäste: «Da Hundebesitzer für ihre Liebsten für ein Zugticket tief ins Portemonnaie greifen müssen, wäre es wünschenswert, wenn die SBB auf den wichtigsten Schweizer Strecken einen Hundewagen zur Verfügung stellen würden», appelliert Beer. «Einen Wagen pro Zug, der speziell für Hunde eingerichtet und bestuhlt ist – oder zumindest einer, der gut ersichtlich als hundefreundlich beschriftet ist, so wie es bei den Ruhewagen schon längst der Fall ist.» So wüssten die anderen Passagiere, worauf sie sich einlassen würden, und es gäbe in den Zügen keine bösen Blicke oder Reklamationen gegen Hundebesitzer mehr.

Beers Forderung kommt nicht von ungefähr, denn mit dem Jahr für Jahr stark zunehmenden Platzmangel im Pendlerverkehr haben es Hundebesitzer immer schwerer. Wer zu Stosszeiten mit einem grossen Hund reise, werde oft kopfschüttelnd angesehen oder gar auch beleidigt, heisst es bei der SKG. Kein Wunder, lassen auch immer mehr Betroffene in Online-Foren oder den sozialen Netzwerken ihrem Frust über die SBB freien Lauf – Kommentare wie «Kinderwagen und Babys kosten nichts, Kinder dürfen in den Gängen rumrennen und auch noch klebrige Süsswaren auf die Sitzbänke schmieren, aber bei Hundehaltern gibt es keine Toleranz» gehören zum Alltag. SKG-Präsident Hansueli Beer: «Ob Rettungshunde, Diensthunde, Blindenhunde oder Therapiehunde, sie dienen dem Menschen bedingungslos und sind uns treue Begleiter und Beschützer. Als Wertschätzung dieser tierischen Dienste hätten es Hunde mehr als verdient, im öffentlichen Verkehr entweder geschützt oder gratis zu reisen.»

Hunde bezahlen

Eine Hunde-Tageskarte kostet bei den SBB 35 Franken, das Hunde-GA gibts für stolze 805 Franken – Kinder unter 6 Jahren reisen zusammen mit einer Begleitperson kostenlos. «Kinder sind unsere Kunden von morgen, Hunde nicht. Dank attraktiven Angeboten für Familien sollen Kinder frühzeitig für die Benützung des öffentlichen Verkehrs sensibilisiert werden», so die Begründung von Monika Moritz, CEO der Schweizer Tariforganisation ch-direct. Preis-Anpassungen am Hunde-Sortiment seien bis auf weiteres nicht vorgesehen. Und auch die Antwort der SBB ist alles andere als erfreulich für die Hundebesitzer, denn einen Hundewagen oder zumindest einen als hundefreundlich beschrifteten Wagen will man auch künftig nicht anbieten: «Denn Hunde, aber auch Hundebesitzer sind bei uns im ganzen Zug in jedem Wagen willkommen – einzige Ausnahme bildet aus hygienischen Gründen der Speisewagen», sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig.