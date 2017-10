Die Botschaft des Papstes wurde am Samstagmorgen während einer Messe zur Neueröffnung vorgelesen. Dabei wurde auch der Altar eingeweiht. Anwesend war unter anderem auch der Apostolische Nuntius der Schweiz, Erzbischof Thomas Gullickson.

Die Kathedrale der Diözese Lugano ist in das Schweizerische Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung eingetragen. Die Feierlichkeiten mit Gottesdiensten und Konzerten begannen bereits am Freitag und dauern noch bis am Sonntag.