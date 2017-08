Die Tierhaltung auf dem Hof eines der Tierquälerei verdächtigten Pferdehändlers in Hefenhofen TG wird unverzüglich aufgelöst und die gegen 300 Tiere weggebracht. Das hat die Task Force unter dem Vorsitz des Thurgauer Regierungsrates Walter Schönholzer am Montag beschlossen. Der Mann darf ab sofort keine Tiere mehr halten.

Seit Dienstagmorgen ist die Räumung des Hofes im Gange. Gemäss «Blick» werden die Pferde an einen sicheren Ort in Bern gebracht. Auch die Tiere, die ebenfalls in Hefenhofen untergebracht waren, aber nicht dem Tierquäler gehörten, würden an denselben Ort gebracht. Von dort aus würden sie weiter transportiert. Bei der Räumung hilft auch die Schweizer Armee mit.

Der vorbestrafte Tierhalter ist seit Montag in polizeilichem Gewahrsam. In der vergangenen Woche war publik geworden, dass auf dem Hof des Mannes in Hefenhofen in den letzten Monaten rund ein Dutzend Pferde verendet waren.