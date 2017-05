Kurz nach der Freistellung des ERZ-Direktors Urs Pauli ist in einem Bürogebäude von ERZ ein Safe gefunden worden. "Dieser enthielt Bargeld in Höhe von rund 215'000 Franken und 2200 Euro", sagte Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP), Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, am Mittwoch vor den Medien.

In der offiziellen Rechnung des Amtes erscheint diese Kasse jedoch nicht, was gegen die städtischen Haushaltsregeln verstösst. "Diese Schwarze Kasse wird im ERZ offenbar seit 15 Jahren geführt", sagte Leutenegger.

Pauli habe ihm gegenüber bestätigt, dass er Zugang zum Safe gehabt und diesen gemanagt habe. Ob der Safe in Paulis Büro oder in einem anderen gefunden wurde, konnte Leutenegger jedoch nicht sagen.

Das Geld, das die Staatsanwaltschaft sichergestellt hat, stammt laut Leutenegger vermutlich aus dem Verkauf von Fahrzeugen des ERZ. Wie viel in diese Schwarze Kasse floss, wie viel entnommen wurde und wofür, ist unklar. Dies soll im Rahmen der weiteren Untersuchung geklärt werden.

Autos für private Zwecke

In den vergangenen Tagen zeigte sich zudem, dass Pauli nicht der einzige war, der ein teures Dienstfahrzeug für private Zwecke nutzte. Pauli habe sieben Kadermitarbeitenden erlaubt, ebenfalls je ein Auto privat zu nutzen, sagte Leutenegger.