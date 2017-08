Zu den Verlierern der AHV-Reform gehörten auch Frühpensionierte, hält der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) fest. «Heute ist es möglich, mit 58 Jahren in Pension zu gehen und eine Pensionskassenrente zu beziehen», sagt Hans-Ulrich Bigler, FDP-Nationalrat und SGV-Direktor. «Doch mit der Reform würde das frühestmögliche Pensionierungsalter auf 62 Jahre erhöht.» Das sei «eine störende Einschränkung für die freie Lebensgestaltung» der Versicherten. «Es ist nicht einsichtig, weshalb der Staat jemandem verbieten will, während 40 Berufsjahren mehr zu arbeiten, um dann sieben Jahre früher in Pension zu gehen.» Die Reform sei kein Fortschritt, sie ziehe «unnötige Einschränkungen» nach sich.

Flexibilität eingeschränkt

Es gibt noch weitere Bestimmungen, welche die Flexibilisierung des Rentenalters einschränken. Sie zeigen sich in der Botschaft des Bundesrats. Sie halte fest, sagt Bigler, dass nur jene Versicherten Anspruch auf die Massnahmen für die Übergangsgeneration hätten, die bis zur Erreichung des Referenzalters 65 oder darüber hinaus erwerbstätig blieben. Wer mit 65 oder später in Pension gehe und nur obligatorisch versichert sei, habe eine Besitzstandsgarantie, was die Senkung des Umwandlungssatzes betrifft.