Einen Monat nach dem SBB-Anschlag wurde der Zürcher Polizeifunkturm Waid angezündet. Besteht ein Zusammenhang? Die Staatsanwaltschaft schweigt.

Zu den beiden Brandanschlägen von 2016 gibt jene Behörde am meisten Auskunft, die normalerweise die verschwiegenste ist: der Nachrichtendienst des Bundes. In seinem aktuellen Lagebericht bringt er die beiden Vorfälle in einen Zusammenhang. Sie seien mit «demselben Modus Operandi» erfolgt. Und: «Verschiedene Hinweise deuten auf eine anarchistische Täterschaft hin.» Die Anschläge verleiten den Geheimdienst zu einem beinahe philosophischen Gedanken: «Der Anschlag auf das Streckennetz der SBB hat gezeigt, wie verletzlich moderne Gesellschaften über die Schädigung ihrer Infrastruktur sind.»

Die SBB seien ein «traditionelles Ziel von Aktionen und Anschlägen Linksextremer», weil sie als Teil der sogenannten Ausschaffungsmaschinerie wahrgenommen würden, schreibt der Nachrichtendienst. In der linksradikalen Szene gelten Infrastrukturen wie das Transportnetz und das Kommunikationssystem zudem als Symbol für die gesteigerte Effizienz, die den modernen Arbeiter ausbeute. Das PJZ wiederum steht für die Staatsgewalt.

Parteizentrale der Grünen attackiert

Die Sabotageakte beschränken sich nicht auf Zürich. Eine ähnliche Serie findet in Basel statt. Hier muss das Ausschaffungsgefängnis Bässlergut, das derzeit ausgebaut wird, als Feindbild herhalten. Auf linksradikalen Online-Plattformen wurde eine Liste mit Anschlagszielen publiziert. Darauf befinden sich die involvierten Baufirmen, Architekten und die Privatadresse des Basler Sicherheitsdirektors Baschi Dürr (FDP). Ein Teil der Liste wurde inzwischen abgearbeitet, wie die Basler Ausgabe der «Schweiz am Wochenende» berichtet hatte. Firmenwagen wurden angezündet, Reifen plattgestochen und Fassaden verschmiert.

Bisher nicht bekannt war, dass auch die Parteizentrale der Grünen Partei beider Basel Opfer einer Attacke wurde. Scheiben wurden eingeschlagen und der Spruch «die Politik lügt» wurde auf die Fassade geschmiert. Über den Vorfall in Basel weiss man in der Zürcher Szene Bescheid. In der anarchistischen Zeitung «Dissonanz», die in Cafés und in einer Bibliothek verteilt wird, steht ein Kommentar dazu. Der Anschlag lasse «keine Illusion über das Interesse an einem Dialog mit den politischen Schwätzern».