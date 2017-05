In den drei Gemeinden Naters, Brig und Visp waren Ende März Unregelmässigkeiten festgestellt worden. Zahlreiche Bürger wollten in diversen Wahllokalen ihre Stimme abgeben, erhielten aber im Vorfeld keine Wahlunterlagen. Bei einer Überprüfung durch die Gemeinden mussten die Betroffenen feststellen, dass in ihrem Namen bereits abgestimmt worden war.

Gegenüber dem «Walliser Boten» bestätigten zwei voneinander unabhängige Quellen, dass bei der gefälschten Stimmabgabe jeweils für Oskar Freysinger, Staatsrat, gestimmt wurde.

Oskar Freysinger – seine politische Karriere in Bildern