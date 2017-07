Ein Tweet von Ihnen von letzter Woche dreht sich genau um diese Sprachdebatte. Darin schreiben Sie: «Ich habe Andy Glarner versprochen, dass ich das noch öffentlich sage: Albanisch und Serbokroatisch sollten zur Landessprache werden». Meinen Sie diese Forderung ernst?

Dem Tweet ging eine Diskussion mit Andy Glarner voraus, die sich um die Frage drehte, welche Sprachkenntnisse man für die Einbürgerung mitbringen muss. Der Punkt ist: Die Schweiz muss sich daran gewöhnen, dass es in diesem Land Menschen gibt, die Albanisch als Muttersprache haben, die einen albanischen Namen tragen, und dass die Geschichte Albaniens und anderer Länder zu ihrer Identität als Schweizer und Schweizerin gehört. Diese Identität ist genauso legitim schweizerisch, wie jene des Bauers aus dem Emmental. Keiner von den beiden ist ein besserer oder ein schlechterer Schweizer. Und darum finde ich, gibt es zwei Optionen: Entweder muss man den Begriff der Landessprache ändern, oder man muss das Kriterium der Sprache bei der Einbürgerung streichen. Und das zweite ist natürlich gemeint.

Würden weitere Landessprachen nicht massive Kosten nach sich ziehen?

Sprache ist für eine funktionierende Gesellschaft nur ein Element. Es gibt Staaten wie Südafrika, die haben elf Landessprachen und es funktioniert auch. Was aber richtig ist: Wir haben viele Migranten und Migrantinnen, die seit Jahren in der Schweiz leben und nur schlecht eine der vier Landessprachen können. Und da müssen wir uns wirklich fragen, was ist in der Politik schief gelaufen? Warum erreichen wir es nicht, dass diese Personen schneller die Sprache lernen?

Was müsste man dagegen tun?

Migranten müssen mehr Möglichkeiten erhalten, unsere Sprachen zu lernen. Wir halten heute viele Menschen bewusst abseits, zum Beispiel vorläufig Aufgenommene. Diese Leute sind hier, sie werden es zum grössten Teil auch bleiben, sie haben ein Recht auf Integration und Chancen. Dies zu gewährleisten ist Aufgabe des Staates. Und wenn er dies nicht schafft, dann bliebe ihm eigentlich nichts anderes übrig, als das Konzept der Landessprachen zu überdenken. Ein liberaler Staat spricht die Sprache seiner Bürger, nicht umgekehrt. Aber wie schon gesagt. Der Tweet war ein eher humorvoller Hinweis auf die Diskussion mit Glarner.