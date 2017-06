Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt gegenüber watson, dass beim Rennen eine Person verletzt wurde. Wie Sprecher Gian Andrea Rezzoli sagt, wurde der Verunfallte mit unbestimmten Verletzungen mit der Rega ins Spital geflogen. Die verunfallte Person mit sei jederzeit ansprechbar gewesen.

Das Bergrennen in Hemberg findet auf einer abgesperrten Strecke statt. Die Kantonspolizei St. Gallen hat aus versicherungstechnischen Gründen an der Unfallstelle eine Spurensicherung an der Unfallstelle durchgeführt.

Die Verantwortlichen des Bergrennens Hemberg haben auf eine Anfrage von watson bisher noch nicht reagiert.

Update folgt...