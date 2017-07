«Schade. Es war ein langer Weg, es war Land in Sicht. Und jetzt kommt das mit der G-20.» Alt Bundesrichter Hans «Jonny» Wiprächtiger (SP) ärgert sich gewaltig. Seit gut einem Jahr arbeitet er im Auftrag der Stadt Bern daran, zwischen dem Betreiberverein der Reitschule und der Kantonspolizei zu vermitteln. «Ich bin jetzt seit einem Jahr daran, Vertrauen aufzubauen. Das ist nicht so einfach», sagt er zur «Nordwestschweiz». Ein erstes Gespräch zwischen den Parteien sollte in Kürze stattfinden. Ein Anfang auf dem Weg zu ständigem Dialog und einem Massnahmenplan. «Ich wollte beim Treffen zwischen Polizei und Reitschule drei Alltagsthemen diskutieren», sagt der Luzerner, der während 21 Jahren Strafrichter am Bundesgericht in Lausanne war. Etwa, wie man mit dem Drogenhandel auf der Schützenmatte umgeht.

Dann kam der Gewaltrausch am G-20-Gipfel in Hamburg, mit dem Verdacht, dass unter den Chaoten auch «Reitschüler» waren. Auch leitete die Berner Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung ein, weil auf dem Dach der Reithalle Gewalt-Parolen zu lesen waren: «Smash G-20», «Shoot G-20», zuletzt sogar «Blow up G-20». Die Stadt liess die Parolen übermalen, worauf immer brutalere folgten.

Reitschüler als Chaoten am G-20?

Es ist auch Wiprächtiger, der heute in Basel wieder als Anwalt arbeitet, nicht bekannt, wer die Parolen hingemalt hat. Die Reitschüler gäben auf solche Fragen jeweils an, sie wüssten es auch nicht, das passiere nachts. Klar ist für den 74-Jährigen: «Es ist ungünstig für den Ruf der Reitschule, wenn es jetzt wieder heisst, die Staatsanwaltschaft ermittelt.» Dass die Behörde aktiv geworden ist, hält der ehemalige Richter für richtig (auch weil die Reitschüler damit von Vorwürfen entlastet werden könnten). Andererseits: «Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass die Leute, die ich kennen gelernt habe und mit denen ich in Kontakt bin, zu den Chaoten gehören.» Dabei steht für ihn fest, dass Gewalt in jedem Fall zu verurteilen ist, was auch für die Reitschüler gelte.