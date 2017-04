Eine Henkersmahlzeit lehnt Hans Vollenweider ab, bevor er in der Nacht auf den 18. Oktober 1940 kurz nach 2 Uhr mit verbundenen Augen von vier Polizisten aus seiner Zelle in der Strafanstalt Sarnen in eine nahe, mit schwarzen Tüchern ausgekleidete Scheune geführt wird. Auch auf letzte Worte oder ein Gebet verzichtet der 32-jährige Zürcher, und so saust das Fallbeil der Guillotine schon wenige Minuten später aus vier Metern Höhe nieder und trennt den Kopf des dreifachen Mörders von seinem Rumpf. Zwei protestantische Geistliche, ein Arzt, zwei Urkundspersonen und die vier Wächter schauen dem Scharfrichter dabei zu, wie er dem Verurteilten den Garaus macht.

Vollenweider ist der Letzte von insgesamt 47 Straftätern, die seit der Gründung des modernen Bundesstaats 1848 zivilrechtlich hingerichtet werden. Zum Zeitpunkt seiner letzten Atemzüge ist die Todesstrafe formell bereits abgeschafft: Am 3. Juli 1938 haben 54 Prozent der Stimmbürger das neue Strafgesetzbuch angenommen, das den Kantonen die Todesstrafe untersagt. In Kraft tritt dieses aber erst Anfang 1942.

Vollenweiders teuflischer Plan

Um Vollenweider zur Strecke zu bringen, peitscht der Kanton Obwalden das Verfahren im Rekordtempo durch die gerichtlichen Instanzen. Auf Antrag des Regierungsrates lehnt der Kantonsrat das Begnadigungsgesuch Vollenweiders mit grosser Mehrheit ab, drei Tage später wird er geköpft. Erweichen lässt sich die Justiz nicht einmal von der Witwe des Mannes, dessen Ermordung mittels Guillotine gesühnt werden soll.

Vollenweider, in ärmlichen Verhältnissen im Zürcher Seefeld aufgewachsen, gerät 1936 auf die schiefe Bahn. Bei einem Raubüberfall gefasst, wird er zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Doch die Prognose des Psychiaters ist schlecht, Vollenweider wird einbehalten. Im Juni 1939 kehrt er von einem Sonntagsurlaub nicht zurück. Um sich der Polizei zu entziehen, die ihn zur Fahndung ausschreibt, entwickelt er einen teuflischen Plan: Via Zeitungsannonce sucht er nach einem alleinstehenden Chauffeur – einem Mann, der viel unterwegs ist und deshalb nicht allzu schnell vermisst werden sollte. Vollenweider will seine Identität stehlen. Von schräg hinten schiesst Vollenweider Hermann Zwyssig in den Kopf, kaum ist er in dessen Auto eingestiegen. Die Leiche wirft er in den Zugersee. Von nun an gibt sich Hans Vollenweider als Hermann Zwyssig aus.