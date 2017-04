Tatsiana Zahner (40) sieht ihren Sohn vier Stunden pro Woche. Das sind die Besuchszeiten der geschlossenen Abteilung der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Hier sitzen verurteilte Straftäter. Der 12-Jährige aber hat nichts verbrochen, er hat das Bildungssystem überfordert und wurde ein Fall für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb).

In einem Bericht schreibt sie über den Jungen, er sei in der Klasse jeden Tag weggelaufen. Gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen stellt sie «unkontrollierte, impulsive und bedrohliche Ausbrüche» fest. Die Mutter schüttelt den Kopf. Sie erzählt vom letzten Besuch in der Psychiatrie. Er habe gefragt: «Mami, nimmst du mich nach Hause?» Doch darüber entscheidet nicht sie, sondern die Kesb. Diese bestimmt auch, mit welchen Medikamenten das Kind ruhiggestellt wird. Als Protest wendet sich Zahner nun an die Öffentlichkeit und legt die Kosten der Behandlungen offen.

Ein Grund für die Verlegung in die Jugendforensik war das Geld. Der Monatstarif für den Jugendlichen beträgt hier 43 000 Franken. Man könnte meinen, das sei viel Geld. Doch die Behandlung war in der Vergangenheit noch teurer. Das erklärt sich so: Zusätzlich zu den Gebühren der Psychiatrie wurden bei der letzten Institution Sicherheitskosten fällig.