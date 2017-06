Altersvorsorge den Bedürfnissen der Menschen anpassen

Die Reform passe die Altersvorsorge an die Bedürfnisse der Menschen an, heisst es in einer Medienmitteilung. Sie ermögliche eine schrittweise und flexible Pensionierung. Mit einem abgestuften Koordinationsabzug wird zudem eine Vorsorgelücke von Personen mit tiefem Einkommen geschlossen. Davon profitieren vor allem Frauen. Besser abgesichert werden auch über 58-Jährige, die ihre Stelle verlieren.

Dieser Reform hatte im Parlament eine Koalition aus CVP, SP, BDP, Grünen zum Durchbruch verholfen. Auf der Zielgeraden schlugen sich auch die Grünliberalen ins Ja-Lager. Auf der Gegenseite finden sich FDP und SVP, die im Abstimmungskampf von Gewerbe- und Arbeitgeberverband unterstützt werden.