Peter Hämmerli lebt auf der Strasse. Eine Brücke in Zürich ist sein Dach über dem Kopf. Er ist ein Randständiger - sogar unter Randständigen, denn der 65-Jährige sucht keine Nähe zu den Menschen. Und dennoch: Er hat diese Lebensweise selbst gewählt. Damals vor 13 Jahren. Er wollte aussteigen, für nichts verantwortlich sein ausser für sich selbst.

Wer in Zürichs Westen wohnt, wer beim Autobahn-Ende beim Hardturm einfährt, der sieht in manchmal, diesen Peter Hämmerli, mit schweren Schuhen, wie er einen Handkarren hinter sich her zieht.

Nun hat sich die SRF-Sendung Reporter für ein Portrait an ihn herangewagt (Sonntag, SRF1, 21:40 Uhr). Der Titel: "Der Mann unter der Brücke". Autoren sind Simon Usteri und Heikko Böhm.