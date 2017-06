Sprachliche/regionale Vertretung

Die FDP-Parteileitung hat am Donnerstag klar kommuniziert: Für die Nachfolge von Burkhalter kommt nur ein «Lateiner» – also ein Romand oder ein Tessiner – in Frage. Dies nicht zuletzt, weil die FDP in der lateinischen Schweiz traditionell stark ist. Die Tessiner weibeln besonders heftig für eine Vertretung ihres Landesteils – und zwar über die Parteigrenzen hinweg. «Jetzt ist der Moment», sagt Lega-Nationalrätin Roberta Pantani. Dies, weil das Tessin seit 1999 nicht mehr in der Landesregierung vertreten sei. In der Westschweiz, die derzeit drei Sitze im Bundesrat hat, ist das Engagement weniger gross. «Tessiner zu sein, ist dieses Mal von Vorteil», sagt Philippe Nantermod. Er könne gut mit einem Tessiner Bundesrat leben, behält sich aber vor, eine allfällige Westschweizer Kandidatur zu unterstützen, so der FDP-Vizepräsident. «Das Wichtigste ist, dass der Sitz lateinisch bleibt», ergänzt FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois.