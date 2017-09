Starke Regenfälle erhöhen derzeit das Risiko eines erneuten Murgangs in Bondo. Trotzdem war die Lage übers Wochenende ruhig. Die evakuierten Bewohner konnten ab Mittag bis am Abend wieder in ihre Häuser. Dabei bot sich auch die Gelegenheit für aktuelle Bilder – klicken Sie sich durch die Galerie!