Keine Freude am Seilbahnprojekt hat der Präsident von «Zürichsee Landschaftsschutz» (ZSL), Thomas Isler. «Fünf Jahre sind viel zu lange, drei Monate im Jubiläumsjahr müssten reichen», sagt der Textilunternehmer und ehemalige FDP-Fraktionschef im Kantonsrat. Er befürchtet, dass «die Spassgesellschaft» dereinst den Anspruch erhebt, dass die Bahn dauerhaft bleibt. Dabei beeinträchtige diese die Landschaft empfindlich. «Die Aussicht ist doch viel schöner ohne Gondeln», sagt Isler. Zudem zerstörten die Masten im Seegrund unersetzliche Unterwasserpflanzen und Muscheln. Der ZSL werde im Bauverfahren wahrscheinlich eine Einwendung machen.

Für Gabi Petri, Co-Geschäftsführerin des VCS, steht die ZKB-Seilbahn ebenfalls quer in der Landschaft. Das Vorhaben beeinträchtige hochgenutzte Freizeiträume, wo es doch an städtischen Ruheinseln ohnehin fehle. «Wenn die ZKB etwas für Volk tun will, dann sollte es dauerhaft und wertbeständig sein», findet die Kantonsrätin der Grünen; zum Beispiel eine Velobrücke oder Bildungsprojekte finanzieren. «Das hier ist eine blosse Spielerei, welche die Landschaft verschandelt.» Petri befürchtet auch zusätzlichen Autoverkehr von Ausflüglern rund um die Seilbahnstationen. Bei Karin Rykart, Stadtratskandidatin der Grünen, tönt es ähnlich. Der Raum am Seebecken werde bereits sehr stark genutzt und benötige keinen zusätzlichen Push, abgesehen davon, dass die Bahn das Landschaftsbild beeinträchtigte. Fünf Jahre seien zudem eine sehr lange Zeit.

Noch nicht festlegen will sich Andreas Hasler, Geschäftsleiter von Pro Natura Zürich. Dass der Verband derartige Vorhaben kritisch begutachte, sei klar. Hasler findet es seltsam, dass Pro Natura nicht zum Kreis jener 50 Interessensgruppen gehörte, welche die ZKB im Vorfeld kontaktiert haben will. (TSC)