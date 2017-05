Nach der globalen Cyberattacke war gestern die Angst vor einer zweiten Angriffswelle gross. Doch die europäische Polizeibehörde Europol hat eine vorsichtige Entwarnung gegeben. Die Schweiz kam wohl mit einem blauen Auge davon. Experten und Behörden waren davon ausgegangen, dass die Zahl der infizierten Computer steigt, weil am Montag zahlreiche Computer erstmals nach dem Wochenende wieder hochgefahren wurden.

Grosse Schweizer Firmen waren nach eigenen Angaben nicht unter den Opfern des Cyber-Angriffs, fuhren aber als Reaktion ihr Sicherheitspositiv hoch. Der Spitalverband H+ hatte auf Anfrage keine Kenntnis von betroffenen Spitälern oder Kliniken. Gleiches teilten Swisscom, SBB, Migros, UBS und Credit Suisse sowie Novartis mit.

In Frankreich stand am Montag in einem der grössten Werke des Autoherstellers Renault im nordfranzösischen Douai die Produktion noch still. Informatiker sollten verhindern, dass sich das Virus von möglicherweise infizierten Rechnern aus weiter verbreite. 3500 Mitarbeiter blieben zu Hause.

Auch in Asien blieb die für den Montag befürchtete Welle von Computerstörungen aus. Zwar wurden Störungen gemeldet, massive Ausfälle von Computernetzen gab es zunächst aber nicht. In China waren es 30 000 Opfer – rund 200 000 Computer wurden dort attackiert. Mehr als 20 000 Tankstellen des chinesischen Öl-Giganten CNPC gingen demnach offline; Kunden konnten nur noch mit Bargeld zahlen. In Japan meldete der Technologiekonzern Hitachi IT-Probleme. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta waren zwei Spitäler betroffen. (SDA)