Ignazio Cassis hat einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Bereits am Tag von Didier Burkhaltes Rücktritt vor drei Monaten wurde er als Kronfavorit gehandelt. Gestern stellte sich einzig die Frage, wie viele Wahlgänge der Tessiner bis zum Sieg brauchen würde. Zwei waren es – die Konkurrenten Isabelle Moret und Pierre Maudet überzeugten zu wenig, um das Manko der Westschweizer Herkunft wettzumachen. Wenn drei Lateiner in der Regierung vertreten sind, dann ist es richtig, dass einer davon aus dem Tessin kommt. Mit Cassis ist die italienischsprachige Schweiz damit nach 18 Jahren wieder im Bundesrat vertreten. Die Diskussion um die Herkunft mag für viele ein alter Zopf sein. Das ist sie aber nicht. Die Berücksichtigung von Minderheiten gehört zur Stärke der Schweiz. Die Bundesversammlung hat mit ihrem Entscheid die Verfassung respektiert und ein feines Gespür bewiesen. Die deutlichen Annahmen der Durchsetzungsinitiative und der Masseneinwanderungsinitiative im Südkanton waren Hilferufe an Bundesbern. Die Situation im Grenzkanton ist schwierig, der (Migrations-)Druck enorm. Ignazio Cassis ist aber kein HarryPotter – er kann die Probleme nicht wegzaubern. Doch Cassis kann und muss ein Brückenbauer sein. Die Wahl eines Tessiners schafft Vertrauen in die Bundesinstitutionen. Ein wichtiges Signal aus Bern in Richtung Süden.