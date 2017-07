Ein paar Scherben liegen auf dem Waldboden, ein Plastikzahnstocher, eine leere Spritzenverpackung: Zeugen davon, dass auf diesem einsamen Fleck am Dorfrand von Uhwiesen bis vor kurzem ein Mensch gelebt hat: Franz Wrousis (51). Am Montag machte er sich von hier aus mit seiner Kettensäge auf den Weg in die Filiale seiner Krankenkasse in der Schaffhauser Altstadt, exakt 20 Postautominuten entfernt, und griff mehrere Menschen brutal an. Bis am Dienstagabend fehlte von ihm jede Spur. Den weissen VW Caddy, in dem er in den vergangenen vier Wochen lebte, hat die Polizei bereits abtransportiert. Der Parkplatz am Waldrand steht leer. Darum herum rauschen die Buchen im gewittrigen Wind, kein Mensch weit und breit.