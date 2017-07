Jeweils am Mittwoch ist Bundesratssitzung. Dann bespricht die Landesregierung ihre Geschäfte, fällt Entscheide und gibt diese anschliessend bekannt. Die Arbeit findet im geheimen und hinter verschlossenen Türen statt. So will es das Protokoll. Vor der Sommerpause aber – und das hat mittlerweile bereits eine 60-jährige Tradition – geht der Bundesrat raus aus seinem Kämmerchen – und mischt sich unters Volk.

Und das Unters-Volk-Mischen findet dieses Jahr im Aargau und in Obwalden statt, beides Heimatkantone von Bundespräsidentin Doris Leuthard (CVP). Der Bundesrat nimmt den Zug.

Bundesratssprecher André Simonazzi getweetete aus dem exklusiven Waggon ein erstes Foto der Reise: Es zeigt Simonetta Sommaruga (SP) im Gespräch mit Leuthard. Ueli Maurer (SVP) nippt an einer Tasse Kaffe oder Tee. Die Herren Didier Burkhalter (FDP) und Guy Parmelin (SVP) blicken etwas erschrocken in die Kamera - wurden wohl überrascht. Und Alain Berset (SP) diskutiert mit Bundeskanzler Walter Thurnherr (CVP). Johann Schneider-Ammann (FDP) ist in eine Lektüre vertieft. Auf dem Tisch liegen Gipfeli bereit und es wird Mineralwasser, Orangensaft und Kaffee getrunken. Eigentlich so, wie bei jeder Schweizer Reisegruppe.

Seit 1957 geht der Bundesrat jedes Jahr auf Reise, seit 1961 bestimmt der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin das Ziel des zweitägigen Ausflugs – meist den Heimatkanton. Mit von der Partie sind auch der Bundeskanzler Thurnherr und die Vizekanzler Jörg De Bernardi und André Simonazzi. Die Besichtigung von lokalen Einrichtungen gehören jeweils ebenso zum Programm wie ein Apéro mit der Bevölkerung.

Eines der Reiseziele ist dieses Jahr Lenzburg, wo am Donnerstagnachmittag (ab 16:15 Uhr, Metzgplatz) ein Apéro mit der Bevölkerung stattfindet. Die Aargauer Landfrauen verköstigen den hohen Besuch aus Bern und das Volk mit Währschaftem.

Die Bundesratsreise 2016 führte in den Kanton Bern, Heimatkanton von Johann Schneider-Ammann: