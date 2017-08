Als Bundesrat Johann Schneider-Ammann gemeinsam mit Ihnen eine Messe in Paris besuchte, zeigte er sich schwer beeindruckt von der fortgeschrittenen Digitalisierung der französischen Landwirtschaft. Hinkt die Schweiz hinterher?

Francis Egger: Nein, wir liegen gegenüber Frankreich oder Deutschland nicht im Rückstand. Auch für die meisten Schweizer Bauern sind ITLösungen heute längst unverzicht-bar: Schätzungsweise sind 98 Prozent unserer Landwirtschaftsbetriebe ans Internet angeschlossen. Bauern müssen unzählige Daten ans Bundesamt für Landwirtschaft liefern, damit dieses die Höhe der Direktzahlungen berechnen kann. Zudem müssen sie Informationen für die Tierverkehrsdatenbank zur Verfügung stellen – ohne Computer wäre das sehr mühsam.

Schweizer Bauern, die bei ihrer täglichen Arbeit die Unterstützung von Robotern in Anspruch nehmen, sind noch immer die Ausnahme.

Die Anschaffung von Robotern ist teuer und lohnt sich deshalb vor allem für grosse Betriebe, von denen es in der Schweiz nicht so viele gibt: Immerhin aber sind in der Schweiz inzwischen beispielsweise rund 500 Melkroboter in Betrieb. Das heisst: Es setzen bereits zwei Prozent aller Milchbetriebe auf solche Geräte.