Sie sagten, es habe Sie geschockt, dass die humanitäre Krise in Jemen, wo 17 Millionen Menschen wegen des Bürgerkriegs in einer akuten Krise leben, niemanden interessiere.

An Jemen schockiert mich in der Tat, dass die Menschen denken, es gebe zu viele Krisen auf dieser Welt. Deshalb verschliessen sie die Augen vor dieser humanitären Katastrophe. Das dürfen wir nicht tun. Es geht hier um die Würde der Menschheit. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich spreche nicht von der Schweiz. Sie tut viel, hat für Jemen mit Schweden und der UNO zusammen eine internationale Geberkonferenz in Genf organisiert und damit sehr gut reagiert. Jemen ist ein Beispiel. Aber leider nicht das einzige.

Sie sehen viel Elend?

Auf unseren Auslandreisen sehen wir die Realität dieser Welt. Die Besuche sind zwar nur kurz, aber sehr intensiv. Wir halten uns zum Beispiel für einige Stunden in einem Flüchtlingscamp auf und sehen kleine Kinder. Sie wissen, dass ich Kinder sehr mag. Als ich Ende Mai in Azrak war, dem zweitgrössten Flüchtlingscamp Jordaniens, kam Achmed zu mir, ein Junge. «Wann kommst du wieder?», fragte er mich. «Ich komme nicht mehr», musste ich ihm sagen. In diesen Camps sieht man, wie schlimm das Leben ist für die Flüchtlinge. In Azrak selbst ist die Situation eher gut. Die Flüchtlinge sind in Sicherheit, erhalten, was sie zum Leben benötigen. Wir haben eine Trinkwasseranlage installiert. Was wir vor einem Jahr in den Flüchtlingslagern in der Umgebung von Beirut sahen, war deutlich schlimmer.

Ist es dieses Elend, das Sie ohnmächtig macht? Wenn Sie sehen, mit welch kleinlichen Problemen man sich in der Schweiz herumschlägt?

Nein. Diese Erklärung höre ich immer wieder. Aber sie ist falsch. Ich bin Aussenminister. Ich mache Schweizer Politik auch im Ausland. Das ist mein Job. Und wenn ich zurückkomme, bin ich in der Schweiz und spreche über das, was ich tue. Die Bürger wollen, dass die Schweiz eine aktive Aussenpolitik mit Friedens- und Demokratieprojekten betreibt. Auch die Bundesverfassung schreibt das vor. Es ist falsch, mir zu unterstellen, ich wolle nicht mehr über die Probleme sprechen, die wir in der Schweiz haben. Man darf nicht vergessen: Tun wir etwa in der Ostukraine nichts und der Krieg weitet sich aus, werden auch unsere Probleme grösser. Das ist noch immer möglich.

Sie waren ja eben in der Ukraine.

Ich habe in Mariupol sehr mutige Menschen angetroffen. Diese ukrainische Stadt liegt nur 15 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt. Man hört dort, wie in der Ferne die Bomben fallen. Dennoch haben diese Menschen Zukunftsperspektiven. Sie wollen drei Universitäten eröffnen. Es ist unglaublich, was sie tun. Und dennoch kann es in Mariupol jederzeit wieder brennen. Wir können dieses Drama lösen. Es gäbe in der Ostukraine 80 Prozent weniger Tote, wenn die Parteien sich an den Rückzug der schweren Waffen halten würden, der im Minsker Abkommen vereinbart wurde. Die Schweiz ist das einzige Land, das humanitär beiden Seiten helfen kann. Ich dachte erst, die Bevölkerung würde uns kritisieren, weil wir auch der Gegenseite helfen. Doch das ist nicht der Fall. Im Gegenteil. Es gibt viele geteilte Familien, die auf beiden Seiten der Frontlinie verteilt sind.