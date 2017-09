Zusätzlich muss Bosia Mirra eine Strafe von 1000 Franken bezahlen. Das Bundesstrafgericht bestätigte damit das erstinstanzliche Urteil vom April.

In der Anklageschrift heisst es, Bosia Mirra habe in mindestens neun Fällen Flüchtlingen geholfen, illegal in die Schweiz einzureisen. 24 Personen aus Eritrea und Syrien soll sie über die Grenze gebracht haben. Einige habe sie bei sich zu Hause untergebracht, anderen habe sie Zugbillette für die Weiterreise nach Deutschland bezahlt.