Über dreissig Vorstösse gingen im Parlament zum Thema ein. Und dennoch ist der gesetzlich vorgegebene Vaterschaftsurlaub in der Schweiz noch so gut wie inexistent. Einen freien Tag erhalten die Väter bei der Geburt eines Kindes – so viel wie bei einem Umzug. Das ist einmalig in Europa.

Doch die Politik bewegt sich. Zuletzt hat das Parlament den Vorschlag des Bündner CVP-Nationalrats Martin Candinas für zehn Tage Vaterschaftsurlaub hauchdünn abgelehnt. Daraufhin hat der Verein «Vaterschaftsurlaub jetzt!» im Sommer eine Initiative eingereicht, die zwanzig Tage Vaterschaftsurlaub verlangt. Die Initiative liegt nun beim Bundesrat, der heute entscheidet, ob er einen Gegenvorschlag ausarbeiten will. Bereits vor einer Woche präsentierte Sozialminister Alain Berset seinen Kollegen eine Variante, der die Zwei-Wochen-Idee von Candinas wieder aufnahm, wie die «NZZ» berichtete. Zu einem Entscheid kam es aber nicht. Heute versucht es Alain Berset darum mit neuen, etwas weniger ambitionierten Vorschlägen, wie das westschweizer Radio RTS gestern meldete. Der eine sieht vor, zehn Tage Elternzeit zwischen Mutter und Vater aufzuteilen. Der andere soll den Vätern nach der Geburt eines Kindes ermöglichen, Teilzeit zu arbeiten.