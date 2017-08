Der Vergleichsdienst Comparis hat zusammen mit Lukas Müller von der Universität St. Gallen einen Rentenrechner entwickelt und verspricht: «Mehr Transparenz über die finanziellen Folgen: Was bedeutet die Reform für den einzelnen Bürger?» Der Rechner ist einfach gehalten. Der Nutzer gibt Alter, Geschlecht und das Jahreseinkommen an und legt offen, ob er in der zweiten Säule im Obligatorium oder im Überobligatorium versichert ist. Aus diesen Angaben ermittelt Comparis, ob die Reform unter dem Strich positiv oder negativ ausfällt. Also ob die höheren Beiträge auch zu höheren Leistungen führen.

«Problematische Annahmen»

Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat den Abstimmungsrechner gegenüber einer Parlamentarierin als «unbrauchbar» taxiert. Gegenüber der «Nordwestschweiz» wiegelt BSV-Kommunikationschef Rolf Camenzind ab: «Verschiedene Annahmen sind problematisch.» So geht Comparis etwa von der gleichen Lebenserwartung für Frauen und Männer aus. Deswegen weise der Rechner tendenziell zu tiefe Leistungen für die Frauen aus, sagt Camenzind. Weiter berücksichtige der Rechner nicht, dass verschiedene Massnahmen gestaffelt in Kraft treten. Tatsächlich wird die zweite Erhöhung der Mehrwertsteuer erst 2021 fällig und auch die Lohnbeiträge von 0,3 Prozentpunkten zur Finanzierung des AHV-Zuschlags von 70 Franken für Neurentner werden erst zu jenem Zeitpunkt steigen.

Das BSV hat seine Kritik Comparis mitgeteilt. Lukas Müller ist daran, die beanstandeten Punkte zu prüfen. In Bezug auf die Lebenserwartung gibt Müller dem Bundesamt recht: «Eine Unterscheidung nach Geschlecht wäre einfach zu machen.» Dass der Rechner die gestaffelte Einführung verschiedener Massnahmen nicht berücksichtigt, werde offengelegt. Müller schätzt diesen Effekt allerdings «als relativ gering ein». Andere Annahmen hätten einen viel grösseren Einfluss: «Die individuellen Konsumausgaben und damit auch die Mehrwertsteuer schwanken enorm.»