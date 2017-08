Andrea Marti: Herr Berset, ich bin 15 Jahre alt. Ich möchte mich später nicht nur auf die AHV abstützen. Was empfehlen Sie mir?

Alain Berset: Nichts.

Marti: Ich gehe aber nicht davon aus, dass die AHV in 50 Jahren noch immer so organisiert ist wie vor ein paar Jahren, als mir meine Eltern die AHV erklärten.

Berset: Wissen Sie, die AHV funktioniert seit mehr als 60 Jahren. Immer nach dem gleichen Prinzip: Wir Berufstätigen zahlen für unsere pensionierten Eltern und Grosseltern. Nachher sind wir an der Reihe. Die AHV hat sich sehr gut entwickelt. Es ist unsere Aufgabe, heute das zu tun, was unsere Vorgänger vor uns machten: Wir müssen uns für eine funktionierende AHV engagieren und diese ständig weiterentwickeln, an die jeweilige Zeit anpassen. Die AHV ist ein Zukunftsprojekt. Ich engagiere mich – mit meinen Kollegen im Bundesrat – so stark für die Altersreform, weil unser Land sein Versprechen halten soll: Alle sollen im Alter ein Leben in Würde haben. In stimme mit Ihnen überein: Die AHV wird in 50 Jahren nicht genau gleich aussehen wie heute. Sie wird sich verändern, wie sie das in der Vergangenheit immer tat. Entscheidend ist, dass die AHV grundsolide bleibt und den Bedürfnissen der Menschen angepasst wird. Sie zahlen in Ihrem Arbeitsleben AHV-Beiträge und haben deshalb das Recht, später eine entsprechende Rente zu bekommen. Das ist unser Ziel.