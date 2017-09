Die Bewohner und Hotelgäste im Ortsteil Spino wurden in Sicherheit gebracht und verliessen das gefährdete Gebiet mit Sack und Pack fluchtartig. Zwei ältere Personen wurden in einem Gebäude eingeschlossen. Sie wurden später von der Rega in einer Windenaktion gerettet, beide blieben unverletzt.

Nach Bondo ist nun also auch die kleine Fraktion Spino von einem Murgang betroffen. In Spino wurden mehrere Häuser beschädigt. In Sottoponte und Bondo wurden Gebäude sogar total zerstört. Augenzeugen berichten, dass in Sottoponte ein Stall und ein Haus nicht mehr stehen. Einige bisher verschonte Strassen von Bondo wurden mit Schlamm überflutet. Meldungen über Verletzte gab es offenbar keine. Vermisst werde niemand. Das Bundesamt für Umwelt schrieb am Freitagmorgen auf Twitter: «Frühwarnsystem und Alarmierung verhinderten Opfer im Dorf.»