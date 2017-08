Mit ihren 55'000 Einwohnern ist Biel die letzte Schweizer Stadt dieser Grösse ohne Autobahnumfahrung. Die zweisprachige Stadt zauderte in Sachen Autobahn lange Zeit. Es fehlte am politischen Willen und an der Einigkeit, ein Projekt voranzutreiben.

In den letzten Jahren kam das Autobahnprojekt aber in Fahrt, und am 27. Oktober wird der A5-Ostast eingeweiht. Bis der Westast so weit ist, braucht es hingegen Geduld. Dieser Ast, der eine der letzten Lücken des Schweizer Nationalstrassennetzes schliessen soll, dürfte nicht vor dem Jahr 2035 eröffnet werden.

Die Kosten werden auf 2,2 Milliarden Franken veranschlagt. Fast ausschliesslich unterirdisch verlaufend, soll dieses neue Autobahnteilstück Bieler und Nidauer Wohnquartiere vom Agglomerationsverkehr entlasten, der 80 Prozent des motorisierten Individualverkehrs in Biel ausmacht.

Bürger sagen "Westast so nicht!"

Zum A5-Westast-Projekt gehören zwei offen geplante Anschlüsse: "Bienne Centre" beim Bieler Bahnhof und "Seevorstadt". Diese beiden Anschlüsse und das Trassee in ihrer Umgebung sind umstritten. Den Aufstand dagegen verkörpert die Bürgerbewegung "Westast so nicht!"