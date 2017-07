Das Rechtshilfeersuchen sei am 3. Juli eingegangen, zitiert die "NZZ am Sonntag" eine Sprecherin des zuständigen Bundesamts für Justiz. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen.

Das Ersuchen könnte dem Bericht zufolge für die Schweiz zur juristischen und diplomatischen Knacknuss werden. Formell schienen die Voraussetzungen für die Rechtshilfe gegeben. Aufrufe zu Gewalt stünden in beiden Staaten unter Strafe. Trotzdem könne die Schweiz das Gesuch ablehnen – wenn sie Zweifel habe, dass die Türkei die Menschenrechte der beschuldigten Person garantiere.

Bei der Person, die zum Mord aufgerufen hat, handelt es sich nicht um einen Teilnehmer der Demonstration letzten März in Bern. Dort erregte ein Transparent mit der Aufschrift "Kill Erdogan with his own weapons" Aufsehen.