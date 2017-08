Die SBB-Geschäftsleitung stellt sich selbst Bestnoten aus. Die Züge und Bahnhöfe werden gemäss den Geschäftsberichten von Jahr zu Jahr sauberer. Ein roter Pfeil symbolisiert den Fortschritt in diesem Bereich. 2016 zeigte er in einem 45-Grad-Winkel nach oben, was «Jahresziel erreicht / fast erreicht» bedeutet. 2015 wies er sogar senkrecht nach oben: «Jahresziel übertroffen».

Die SBB messen die Sauberkeit mit einem aufwendigen Qualitätsmanagementsystem. Seit 2009 beschäftigen die Bundesbahnen 21 Testkunden, die jedes Jahr insgesamt 2500 fünfstündige Touren absolvieren und 10 000 Messungen in Zügen und 13 000 an Bahnhöfen durchführen. Alle SBB-Strecken werden beurteilt; vom S-Bahn-Netz bis zu den TGV-Lyria-Linien. Jeder Tester hat ein 30-Prozent-Pensum und wird mit Fr. 37.60 pro Stunde entschädigt. In den Nächten und an Sonn- und Feiertagen gibt es Zuschläge von 25 und 50 Prozent.

Die SBB legen Wert darauf, dass die Testkunden keine subjektiven Einschätzungen abgeben. Es handle sich um «objektive, statistisch abgesicherte und justiziable Qualitätsaussagen», heisst es in einem internen Bericht. Die Statistik muss hieb- und stichfest sein, weil sie eine Grundlage für das Bonus-Malus-System darstellt. Damit können Kantone die SBB für die bestellten Leistungen belohnen oder bestrafen. Es geht um viel Geld. Der maximale Bonus oder Malus beträgt alleine für den Zürcher Regionalverkehr fast fünf Millionen Franken. Die Testkunden geben ihre Bewertungen deshalb nach genau definierten Kriterien in ein Smartphone ein und belegen Mängel mit Fotos.