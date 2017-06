Am Ursprung der Grünliberalen stand ein Konflikt. Als 2004 das damalige Präsidium der Zürcher Grünen Partei abgewählt wurde, kam es zur Spaltung. Eine Gruppe um Martin Bäumle gründete die Grünliberalen Zürich. Vom Kanton Zürich aus orchestrierte er den Aufbau der Grünliberalen. Am 20. Juli 2007 gründete er die nationale GLP. Zehn Jahre später umfasst sie 19 Kantonalparteien. Und der Gründungspräsident, eine Art «Winkelried» für die grünliberale Idee, tritt ab.

«Um eine Bewegung aus der Taufe zu heben», sagt der Berner GLP-Nationalrat Jürg Grossen, «braucht es einen Pionier.» Wolle man die Bewegung aber etablieren, dürfe sie sich nicht auf eine Person beschränken. «Entscheidend ist die Idee», sagt Grossen. Nach dem Zürcher Bäumle, der die GLP in klassisch hierarchischen Strukturen aufgebaut hat, geben nun – nicht ganz zufällig – Berner den Ton an in der GLP.

Und zwar um die Nationalräte Jürg Grossen, Kathrin Bertschy und den Berner Regierungsratskandidaten Michael Köpfli, GLP-Generalsekretär. Aufgewachsen mit dem partizipativen Stil der Berner Grünliberalen, wollen sie in einem mehrköpfigen Team die Geschicke der nationalen Partei in der Nach-Bäumle-Ära prägen. Dem Team gehören auch die Zürcher Nationalrätin und Fraktionschefin Tiana Angelina Moser an, Corina Gredig, die Zürcher Leiterin des GLP Lab und Pascal Vuichard, der Glarner Co-Präsident der Jungen Grünliberalen.

Das mehrköpfige Team will die Grünliberalen über ein neues Organisationsmodell leiten. Wie dieses genau aussehen soll, ist noch nicht klar. «Wir denken mal laut, müssen uns selbst überraschen lassen», sagt Nationalrätin Bertschy. «Wir haben keinen fertigen Plan, wie unsere Organisation langfristig aussehen soll», sagt auch Unternehmer Grossen. «Das ist ein Prozess, wir sind am Finden.»