Der Entscheid fiel am Tag der Abstimmung über die AHV-Revision – und blieb darum unbeachtet: Am 16. März entschied der Nationalrat mit 94:85 Stimmen, die Vollzugsstelle für den Zivildienst vom Wirtschafts- ins Verteidigungsdepartement (VBS) zu verschieben. «Der verfassungsmässige Auftrag der Armee kann nur gelingen, wenn jedes Jahr mindestens 18 500 Rekruten ausgebildet werden», so Jakob Büchler (CVP/SG). Doch das wurde zuletzt unterschritten. Nun nehmen CVP und SVP den Zivildienst an die Kandare. Der Bundesrat lehnt den Wechsel ab. Und Heiner Studer, langjähriger Präsident des Zivildienstverbandes und alt Nationalrat (EVP/AG), warnt: «Gelingt dieser Coup, könnte die Armeespitze via VBS den Zivildienst kontrollieren und torpedieren.» Der Ständerat entscheidet in einer der nächsten Sessionen. (dbü)