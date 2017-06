Hinter dieser Massnahme steht Rebords Sorge, dass viele Armee-Neulinge kurz nach RS-Beginn ihre Kampfstiefel an den Nagel hängen. "Wir wollen den Einstieg in die Armee etwas sanfter gestalten, um im ersten Monat weniger Leute zu verlieren", sagt Rebord. Die Internet-Viertelstunde sei eine von mehreren Massnahmen, die zur Diskussion stünden. In Offizierskursen gewähre man den Anwärtern auch regelmässig eine Stunde, in der sie sich privaten Geschäften widmen könnten.

Rebord ist überzeugt: Die Armee muss sich an die Gesellschaft anpassen. Die Generation, die nun in die Rekrutenschule kommt, habe ein anderes Weltbild als die Jungen zuvor. Auf die heutigen Rekruten sei aber Verlass. (mwa)