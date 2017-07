Glaubwürdiger scheint 2019, wenn Frankreichs neuer Druckwasserreaktor EPR in der Normandie kompensatorisch ans Netz gehen soll. Die Präsidentin schliesst nicht aus, dass an Fessenheim beteiligte Stromfirmen aus der Schweiz Entschädigungsforderungen anmelden könnten – doch das sei deren «rein private» Angelegenheit.

Was den bilateralen Flughafen bei Basel betrifft, erklärte Leuthard, sie habe die Zusicherung erhalten, dass Paris das Abkommen noch im Herbst ratifizieren werde, damit es am 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft treten könne.

Wunsch nach freiem Personenverkehr

Macron bekundete den Wunsch, dass die Personenfreizügigkeit in der Schweiz auch für die 170'000 französischen Grenzgänger Bestand habe. Leuthard gewährleistete dies gerne: «Ich erkläre immer wieder, dass die Schweiz die vier Grundfreiheiten der EU respektiert.»

Kann die Schweiz in der EU-Frage deshalb mit mehr Verständnis vonseiten Macrons rechnen, als ihr von den Vorgängern Hollande und Sarkozy zuteilwurde? Leuthards Antrittsbesuch in Paris hat diese Annahme keineswegs bestätigt. Macron verspürt zweifellos gewisse Affinitäten zum eidgenössischen Konsens und Arbeitsethos. Aber er ist ein EU-Hardliner. Unlängst fiel er mit der Bemerkung auf, Europa sei «kein Supermarkt». Damit brüskierte er osteuropäische EU-Mitglieder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen – also keine Pflichten akzeptieren. Ein Nicht-EU-Staat wie die Schweiz kann nach dieser Sicht mit noch weniger Entgegenkommen vonseiten Macrons rechnen.

Leuthard antwortete in Paris indirekt: «Wir brauchen den französischen Goodwill nicht», stellte sie klar, darauf verweisend, dass die Schweiz der dritte Handelspartner der EU sei und insofern doppelt so stark wie die Türkei. Die Interessen der Schweiz und Frankreichs sind zum Teil identisch, und das schweisst sogar ungleiche Nachbarn zusammen. Aber im Verhältnis zu Brüssel wird Macron kaum als Fürsprecher der Schweiz auftreten. So wirkte das erste Treffen Leuthards mit Macron herzlich, aber nicht etwa überschwänglich. Fast war vonseiten des französischen Präsidenten eine gewisse Distanziertheit zu spüren.