«Es ist schon seltsam», sagt Schneider nun, «gerade am Dienstagabend habe ich neun Exemplare des Buchs zur Post gebracht. Sieben gingen an die amtierenden Bundesräte, je eins an den Bundeskanzler und an den Bundesanwalt. Dazu ein Begleitbrief mit der Bitte, doch endlich Licht ins Dunkel zu bringen. Und am Mittwochmorgen lese ich diesen NZZ-Artikel.» Schneider ist zufrieden, dass endlich, endlich etwas in Bewegung gerät. Sonderlich überrascht ist der Chronist jedoch nicht. Immer habe er gewusst, dass es da «Abmachungen gegeben haben musste, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen durften».