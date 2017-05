Volk versus Meinungsführer

Parallel zur Bevölkerung wurden 348 Meinungsführer aus Politik und Wirtschaft befragt. Einig sind sich die beiden Gruppen nur bei einem Vorschlag: Jenem der höheren Prämien für Menschen mit ungesundem Lebenswandel. Am grössten sind die Differenzen bei der Einheitskrankenkasse, den einkommensabhängigen Prämien und der Prämiendeckelung, welche die Führungskräfte ablehnen. Im Gegenzug findet sich bei ihnen die grösste Zustimmung für die Konzentration öffentlicher Spitäler.

Auseinander gehen auch die Meinungen darüber, wer Schuld trägt an den stetig anwachsenden Gesundheitskosten im Lande. Während die Bevölkerung den schwarzen Peter in erster Linie der Pharmaindustrie, dann den Krankenkassen und an dritter Stelle der Alterung der Gesundheit zuschiebt, nennen die Meinungsführer die Alterung, die Fortschritte der Medizin und die Pharmaindustrie sowie das Spitalsystem als Hauptkostentreiber.

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis des Gesundheitswesens stellen in beiden Gruppen über 70 Prozent der Befragten dem Schweizer System ein positives Zeugnis aus.

Die Umfrage wurde vom 13. bis 18. März 2017 bei 1282 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin durchgeführt, was gemäss der Studie repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung ist. Die über 18-jährigen Personen wurden per Internet befragt. Zudem wurden Stimmen von 348 Meinungsführern eingeholt. Die Fehlerquote liegt für die Deutschschweiz und die Romandie bei +/- 4 Prozent und für das Tessin bei +/- 7 Prozent.