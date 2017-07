In der Panzerschule in Thun sind in der ersten Woche der Sommer-RS 29 Rekruten wieder abgereist. Fast gleich viele packten an den Infanterie-Standorten in der Ostschweiz ihre Siebensachen. Und in Freiburg warfen 39 Personen den Bettel hin.

Alles in allem sind 335 Rekruten in der ersten Woche aus dem Armeedienst ausgeschieden, wie das Verteidigungsdepartement VBS auf Anfrage von watson mitteilt. Von den 7668 Rekruten, die Anfang Juli in die Sommer-RS eingerückt sind, standen am darauf folgenden Montag also nur 7333 wieder auf der Matte.

Das sind die Gründe für die Abgänge:

Psyche oder Körper machen nicht mit: Minus 249 Rekruten

Dass jemand die Rekrutenschule abbreche, könne verschiedene Gründe haben, sagt VBS-Sprecherin Delphine Allemand. Am häufigsten seien «Probleme im Bereich des Bewegungsapparats», beispielsweise Verletzungen oder Rückenbeschwerden, und im Bereich der Psyche, etwa «Anpassungsstörungen». In manchen Fällen führe auch eine Kombination aus psychischen und somatischen Problemen zur Entlassung aus der RS.

Insgesamt 249 der Abgänge in der ersten Woche wurden als medizinische Entlassungen abgebucht. Meist handle es sich um Probleme, «welche zwischen Rekrutierung und RS-Start neu oder mindestens intensiviert aufgetreten sind», so Allemand weiter. In solchen Fällen könne der Rekrut die RS «aktuell» nicht absolvieren. Eine medizinische Entlassung sei aber nicht gleichbedeutend mit MIlitärdienst-Untauglichkeit.

Familiäre oder andere Probleme: Minus 82 Rekruten

In insgesamt 82 Fällen warfen Rekruten den Bettel in der ersten Woche aus «administrativen Gründen» hin, wie die Statistik weiter verrät. Darunter fallen etwa «familiäre Probleme», aber auch Terminkonflikte mit dem Studium, so Sprecherin Allemand.

Der Zivildienst lockt: Minus 4 Rekruten

Die bei Sicherheitspolitikern gefürchteten Übertritte in den Zivildienst waren bislang nur in einer Handvoll Fälle der Grund, warum ein Rekrut seine Uniform an den Nagel hängte. Vier Personen wurden in der ersten RS-Woche in den Zivildienst entlassen.

Diese Zahl dürfte in den nächsten Wochen allerdings noch steigen: In den letzten Jahren verabschiedeten sich jeweils rund 500 Personen während der RS in Richtung Zivildienst. Noch viel grösser ist die Zahl der Personen, die dies bereits vor der Rekrutenschule tun oder das Gesuch erst danach einreichen. Nur rund jeder zehnte Gesuchsteller wird während der RS zum «Abschleicher».