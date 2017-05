In der ersten Tageshälfte hätten sich zwar noch ein paar ausgedehnte Wolkenfelder über der Schweizer Sonnenstube gehalten, teilte der private Wetterdienst meteonews mit. Am Nachmittag habe dann die Sonne am Himmel reagiert.

So kletterte das Quecksilber in Locarno-Magadino auf 30 Grad. Damit wurde erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. In Lugano wurden 30,5 Grad gemessen. Bei Temperaturen von über 30 Grad sprechen die Meteorologen von einem Hitzetag.

Auch in den kommenden Tagen dürfte der Sonnenschein mit sommerlichen Verhältnissen beidseits der Alpen anhalten, heisst es weiter.