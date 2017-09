Die Altersreform tritt gestaffelt über mehrere Jahre in Kraft. Der erste Schritt erfolgt 2018 mit der Erhöhung des Frauenrentenalters. 2019 wird der Umwandlungssatz gesenkt. Gleichzeitig treten die Ausgleichsmassnahmen in Kraft: Ab 1.1.2019 werden die 70 Franken ausbezahlt und der Ehepaarplafonds erhöht, sowie im BVG der Koordinationsabzug angepasst und die Altersgutschriften erhöht. Der dritte und letzte Schritt folgt 2021 mit der Erhöhung des AHV-Beitrags und der Mehrwertsteuer auf 8,3 Prozent. Anhand von Zuschriften von Lesern und fiktiven Beispielen beantwortet die „Nordwestschweiz“ die wichtigsten Fragen.

Der Ehemann wird den Zuschlag von 70 Franken nicht erhalten, da dieser Neurentnern vorbehalten ist. Für die Ehefrau gilt hingegen das neue Recht. Sie kommt zwar erst mit 65 Jahren in Rente, das Paar profitiert aber von der Erhöhung des Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent. Bei der maximalen AHV-Rente macht das plus 226 Franken pro Monat aus. Dasselbe gilt freilich auch, wenn die Frau bereits in Pension ist und der Mann nach 2018 pensioniert wird.

Die Mehrwertsteuer bleibt vorerst bei 8 Prozent. Zwar erhält die AHV ab 2018 0,3 Prozentpunkte mehr aus der Mehrwertsteuer, diese werden aber von der IV transferiert. Für den Konsument bleibt bis 2021 alles wie gehabt, die AHV erhält ab nächstem Jahr 1,2 Milliarden Franken zusätzlich. Am 1. Januar 2021 wird die Mehrwertsteuer um 0,3 Prozentpunkte von 8 auf 8,3 Prozent erhöht. Für den Konsument macht das auf hundert Franken knapp 30 Rappen aus, für die AHV sind es plus 2,2 Milliarden Franken.

Oskar Maler (39) bezahlt bereits heute hunderte Franken von seinem guten Lohn in AHV und Pensionskasse ein. Muss er wegen der Reform auf weitere Teile seines Lohns verzichten?

Ja. Ab 2021 muss er 0,15 Prozentpunkte mehr von seinem Lohn an die AHV abgeben, auch sein Arbeitgeber zahlt 0,15 Prozentpunkte mehr in die AHV ein. Gleichzeitig erhöhen sich die Beiträge für 35- bis 54-Jährige auch in der beruflichen Vorsorge (BVG) um ein Prozentpunkt. Für 35- bis 44-Jährige steigen die Altersgutschriften von 10 auf 11 Prozent, für 45- bis 54-Jährige steigen sie von 15 auf 16 Prozent. Das Geld ist für Oskar Maler aber nicht verloren. Denn für jeden Franken, den er einzahlt, muss auch der Arbeitgeber mindestens einen Franken an Oskar Malers Altersguthaben beisteuern. Bei der Pensionierung erhält er dadurch eine höhere Rente.