Katzen halten sich nicht an Regeln, das macht sie so schwer erziehbar (im Gegensatz zum Hund). Umso aufsehenerregender wirds, wenn sich eine Katze einen Trick beibringen lässt, und diesen dann auch noch auf Kommando ausführt. Im Video oben gibt die Katze dem Menschen nicht nur ein High Five, sondern auch einen richtig coolen Begrüssungs-Faustschlag.