Die Reklameanzeigen der Busunternehmen für ein «Wochenende in Heiligenhafen» oder eine «Herbstfahrt nach Heiligenhafen» sind nicht zu übersehen. Reisedaten ganzjährig, beinahe nach Fahrplan. Doch was will der Schwede im Norden Deutschlands und warum nimmt er eine mehrstündige Busfahrt in Kauf? Wegen des billigen Alkohols.

Wer in Schweden Alkohol kaufen will, kommt um die staatlich betriebenen Läden «Systembolaget» nicht herum. Denn nur der Staat darf alkoholhaltige Getränke mit mehr als 3,5 Volumenprozent verkaufen. Er bestimmt den Preis, kassiert den Gewinn und die Steuern. Dazu brüstet sich das «System» in der TV-Werbung damit, es trage dank mit dem Verzicht auf Aktionen und Rabatte viel zur Volksgesundheit bei. Dass im Verwaltungsrat von «Systembolaget» zwei Vertreter der Abstinenzlerbewegung sitzen, die gemäss Staturen ein totales Alkoholverbot zum Ziel hat, stösst – zurückhaltend ausgedrückt – auf Unverständnis in der Bevölkerung.

Dreimal billiger als zu Hause

In Heiligenhafen (Schleswig-Holstein) aber lockt «Fleggaard», ein Supermarkt und das Ziel fast aller Einkaufsbusreisen aus Schweden, mit Kampfpreisen. Wer jedoch denkt, die Reisenden deckten sich mit Billigbier «Made in Germany» ein, irrt. Vielmehr decken sie sich mit schwedischem Bier ein. Das «Fleggaard»-Sortiment entspricht nämlich dem des «Systembolaget» – nur dass der Liter eines Durchschnittsbiers mehr als dreimal billiger ist. Die schwedischen Brauereien exportieren nach Deutschland, damit das Bier über die Einkaufstouristen wieder zurück ins Herstellungsland kommt. Alle angefragten Brauereien wollten sich nicht äussern – sie können im Heimmarkt nur an «Systembolaget» verkaufen. Den Umstand, dass schwedisches Bier in Deutschland ein Mehrfaches billiger ist, kommentiert Lennart Agén, Pressechef bei «Systembolaget», kurz und knapp: «Das ist eine politische Frage.»

Da die Einkaufstouristen am schnellsten über die Öresundbrücke zurück nach Schweden gelangen, hat es der Zoll relativ einfach, verdächtige Fahrzeuge zu durchsuchen. Håkan Hansson, stellvertretender Chef der Grenzschutzregion Malmö, sagte der «Schweiz am Wochenende»: «Der Einkaufstourismus ist ein Riesenproblem. Gewisse Busunternehmen fahren fünf- bis sechsmal die Woche.» 2016 wurden über eine halbe Million Liter Alkohol beschlagnahmt. Wie viele Liter für eine genauere Abklärung des «persönlichen Bedarfes» vorübergehend zubeim Zoll rückbehalten wurden, ist nicht bekannt. Wer regelmässig Alkohol nach Schweden einführt, macht sich schnell des Schmuggels verdächtig.

10 Liter Schnaps, 90 Liter Wein und 110 Liter Bier dürfen nach Schweden eingeführt werden. Allerdings muss man das Kleingedruckte der Importbestimmungen genau studieren: Die Mengen gelten für den «familieneigenen Verbrauch». Jeder Zöllner kann individuell beurteilen, ob die mitgeführte Menge für den «privaten Verbrauch» bestimmt ist oder ob damit womöglich verbotener Handel betrieben wird. Dass Einkaufstouristen beim Verdacht auf Alkoholschmuggel schon mal für kurze Zeit im Gefängnis landen sowie Haus- und Handydurchsuchungen stattfinden, ist nichts Ungewöhnliches. Das «System» duldet nichts. Auch keine Freundschaftstransporte und die Weitergabe der Ware zum Einkaufspreis.

Freimenge soll gesenkt werden

In der schwedischen Regierung ist der «Volksgesundheitsminister» für das Thema Alkohol und «Systembolaget» zuständig. Der ist allerdings seit Anfang Mai auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben. Gleichzeitig rauchen in den Büros im Sozialdepartement die Köpfe wegen der Einkaufsreisen nach Heiligenhafen. Elisabet Aldenberg ist alkoholpolitische Analystin im schwedischen Sozialdepartement und argumentiert gegenüber der «Schweiz am Wochenende»: «Die Freimengen sind zu hoch und es ist offensichtlich, dass diese nicht zum privaten Verbrauch bestimmt sind.»

Gleichzeitig zitiert sie eine Studie, die aufzeigen soll, dass ein Drittel aller 16- bis 19-Jährigen in Schweden schon «Schmuggel-Alkohol» getrunken haben. Laut Aldenberg arbeitet die schwedische Regierung an einer Senkung der Freimenge. Dies offenbar still und heimlich, weiss die wichtigste Oppositionspartei Schwedens auf Nachfrage doch nichts von den Bestrebungen. Ein Jahr vor den Wahlen ist das Thema Alkoholmonopol und «Systembolaget» für viele Politiker in Schweden eine zu heisse Kartoffel.