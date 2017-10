«Um ehrlich zu sein, ich war recht nervös», schreibt Youtuber QPark zu seinem neuesten Video. Erst kürzlich wagte er sich in einem Einteiler für Männer auf die Strassen von New York City. Doch in seinem neuesten Experiment ging es um eine weitaus umstrittenere Erscheinungsform: Zusammen mit Kollege Dragon Kim wagte er sich als Nordkoreas Herrscher Kim Jong Un in den USA auf die Strasse. Dragon Kim mimte den fülligen Machthaber, QPark seinen einzigen «Bodyguard» in Uniform.

Die beiden spazierten durch drei verschiedene Quartiere und machten auch vor dem Trump-Tower nicht Halt. «Ich war überrascht, wie positiv die Leute reagiert haben», resümiert QPark.

Und tatsächlich: Die Leute lachen, klatschen «Kim Jong Un» ab, wollen Fotos mit ihm machen und finden «Wow», «Oh my God» und «Ihre Hände sind so zart». In Koreatown löste er allerdings teilweise eher mulmige Gefühle aus.

Entsetzen und Hoffnung

Innert Kürze wuchsen die Kommentare zu dem Video auf über 1'700 an. Unter anderem verblüffen die Reaktionen der US-Amerikaner. «Schauen diese Leute keine Nachrichten?», fragen sich die Youtube-User. Und: «Wieso sind diese Leute so glücklich, Kim Jong Un zu treffen – wenn er doch Amerika mit Atomwaffen angreifen will?»

Youtuber QPark sieht darin vor allem Positives: «Komischerweise gibt mir dieses Experiment die Hoffnung, dass die beiden Länder einen Weg finden können, nebeneinander zu existieren. Und dass den Menschen in Nordkorea geholfen werden kann.» (smo)