Die Szenen, die eine Sicherheitskamera eines Restaurants aufgenommen hat, zeigen zuerst idyllische Szenen in einem Freizeitpark in der Stadt San Luis Potosí in Mexiko. Dann geht es auf einmal sehr schnell: Heftige Windböhne bringen die Hüpfburgen in Bewegung. Die Sicherheitsseile halten nicht und die Plastikburgen werden in die Höhe gerissen – teilweise mitsamt den Kindern.

Vier Kinder verletzten sich bei dem Vorfall, ein Mädchen schwer: Es wird durch den Garten gewirbelt und an einen Zaun katapultiert, bevor es auf die geparkten Autos hinter dem Zaun fällt. Wie mehrere Medien berichten, erlitt die Siebenjährige ein Schädeltrauma. Die Eltern des schwer verletzten Mädchens bitten über die sozialen Netzwerke um Spenden: Sie können sich die medizinische Versorgung ihrer Tochter nicht leisten.