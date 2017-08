Immer wieder sorgen Biker für positive Schlagzeilen, in dem sie Kindern helfen. So begleitet die Biker-Gruppe BACA (Biker Against Child Abuse) Missbrauchsopfer auf ihrem Weg nach einem Trauma.

Manchmal sogar bis ins Gerichtsgebäude, wo die Opfer erstmals wieder ihren Tätern gegenüberstehen. «Das Kind sieht uns an, konzentriert sich auf uns und weiss, dass wir es beschützen», so ein BACA-Biker in der amerikanischen Dok-Serie «Crime Watch Daily»: