Vulkanausbruch überrascht Touristen auf «White Island» ++ Mindestens 5 Tote ++ Polizei: Es gibt wohl keine Überlebenden

Whakaari/White Island is erupting. More information soon.

Die Polizei sprach davon, dass in diesem Moment bis zu 50 Menschen auf der Insel waren. Am Montagnachmittag (MEZ), rund einen halben Tag nach Ausbruch, vermutet die Polizei, dass es dort keine Überlebenden mehr gibt. Nach mehreren Erkundungsflügen mit Flugzeugen und Helikoptern sagte ein Sprecher: "An keinem Ort sind Lebenszeichen gesichtet worden."

Nach bisherigen Angaben wurden bei dem Ausbruch am Montag mindestens fünf Menschen getötet. Mehr als 20 werden noch vermisst. Mindestens sieben Touristen wurden schwer verletzt. Zu möglichen Schweizer Betroffenen war nichts bekannt, wie das Aussendepartement (EDA) in Bern am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Man stehe in Kontakt mit der Botschaft in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington und diese mit den Behörden vor Ort.

Inzwischen richtete die Polizei eine Rufnummer ein, unter der man sich aus dem Ausland nach dem Verbleib von Angehörigen informieren kann (+64 9105 105).