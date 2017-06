Der Bauamtsleiter und sein Lehrling rufen die Polizei an und kommen so ihrer Pflicht als Finder nach. Fünf Jahre später ist nach wie vor mysteriös, wie die zehn Goldbarren dorthin kamen. Ein Fingerabdruck auf dem Sack konnte einem 59-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina zugewiesen werden. Doch das Gold kann der Mann nicht selbst am Fundort in Klingnau abgelegt haben.