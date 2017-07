Erst schraubt er den Sattel ab, dann macht er sich am Veloschloss zu schaffen. Es ist heiterheller Tag in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana und falls der Mann im Video das Velo wirklich stehlen will, ist er von der besonders skrupellosen Sorte.

Während Passanten an ihm vorbeigehen, lässt er sich nicht stören. Bis einer auf ihn zu geht, während er mit seinem Handy die Szene filmt. «Mein Arbeitskollege hat die Polizei angerufen und ich wollte es festhalten für allfällige Beweise», so der Urheber des Videos.

Kaum bemerkt der mutmassliche Dieb, dass er gefilmt wird, lässt er von seiner Tat ab. «Weshalb filmst du hier?», fragt er genervt. «Stiehlst du etwa gerade ein Fahrrad?», fragt der Filmer zurück.

Die Antwort des Mannes ist unbezahlbar: «Ich stehle nicht, ich habe nur überprüft, ob das Schloss hält.» Dann zieht er von dannen. (smo)