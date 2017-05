Kaum etwas kann ansteckender sein, als kindliche Freude gepaart mit einem durchdringend ehrlichen Lachen. Der Spass des anderen wird regelrecht spürbar und schwappt über.

So ist es irgendwie auch bei diesem kleinen, «jagenden» Elefanten aus dem südafrikanischen Kruger Nationalpark. Hemmungslos vergnügt sich das Elefäntchen mit tief herumschwirrenden Schwalben.

Das Haustiere Freude empfinden wie auch ausdrücken können und einen ausgeprägten Spieltrieb haben, dass weiss wohl jedes Frauchen und Herrchen. Aber auch für wilde Tiere gilt dies: Eben auch Elefanten, oder Meeresschildkröten, Paviane und Affen, ja sogar Oktopusse machen Dinge nur aus Spass und zur Unterhaltung.

So auch diese Delfine vor der westaustralischen Küste: Sie warten in der Gruppe auf die Wellen um dann in ihnen zu surfen – einfach so aus Freude daran: